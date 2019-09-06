Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

«Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года, — отмечается в нем. — В настоящее время они распространяются на 170 физических и 44 юридических лица».

В документе подчеркивается, что «решение было принято Советом по письменной процедуре». «Правовые акты будут опубликованы в «Официальном журнале» 13 сентября 2019 года», — добавил совет.

До сегодняшнего дня ЕС продлевал индивидуальные санкции против РФ в марте, включив в черный список из-за ситуации в Керченском проливе восемь новых лиц — российских военных. С тех пор в него входил 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины и 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.