Трендовая инфляция в августе 2019 года, по оценке Центрального банка России, снизилась до 5,28% с 5,3% в июле. Об этом сообщается в материалах регулятора.

Трендовая инфляция, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, понизилась до 3,86% в августе с 4,02% в июле.



«Небольшое снижение оценок трендовой инфляции по сравнению с более заметным снижением годового темпа роста потребительских цен говорит в пользу преобладания временных факторов в замедлении инфляции. В целом динамика оценок трендовой инфляции указывает на сохранение инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, близком к цели по инфляции. Проинфляционные риски на среднесрочном горизонте пока преобладают, несмотря на снижение оценок трендовой инфляции», — пояснили в ЦБ.

