Центральный банк России отозвал лицензию у иркутского ГринКомБанка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 12 сентября 2019 года № ОД-2098 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «ГринКомБанк» АО «ГринКомБанк» (регистрационный номер 1184, город Иркутск, далее — ГринКомБанк). По величине активов кредитная организация занимала 410 место в банковской системе Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Причиной отзыва лицензии стало то, что кредитная организация допустила уменьшение величины собственных средств до уровня ниже размера уставного капитала, вследствие чего в его деятельности возникло основание для осуществления мер по предупреждению несостоятельности; не выполнила в установленный срок требование предписания ЦБ о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств; нарушила законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, говорится в документе.

«Существенную долю (более 55%) в активах ГринКомБанка составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества — более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной», — сообщает ЦБ.

В банке назначена временная администрация.

Банк входит в программу страхования вкладов.