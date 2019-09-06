Центробанк отметил снижение норматива достаточности базового капитала Плюс Банка, следует из релиза регулятора.

«Банк России в соответствии с требованиями пункта 2.3.4 Положения Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» информирует о том, что согласно отчетности ПАО «Плюс Банк» (регистрационный номер 1189) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) кредитной организации достигло уровня ниже определенного пунктом 2.3.4 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 21 августа 2019 года по 26 августа 2019 года)», — говорится в сообщении.



В ЦБ уточнили, что одновременно Плюс Банк представил согласие на размещение информации о совокупной сумме прекращаемых обязательств (32 млн долларов) по договорам субординированных межбанковских займов банка, необходимых для восстановления значения норматива достаточности базового капитала финучреждения до уровня не ниже 5,125%.

Уточним, что в указанном пункте положения № 646-П , в частности, описывается ситуация, когда «значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное кредитной организацией в соответствии с инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И, достигло уровня ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней», и говорится в том числе о последствиях такого снижения норматива для обязательств кредитной организации по субординированному долгу.

Минимальное значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) установлено на уровне 4,5%.

«Единственный акционер «First Heartland Jýsan Bank» Joint Stock Company (АО «Jýsan Bank») оказывает банку существенную поддержу, предоставив в 2019 году бессрочные субординированные займы на сумму 32 миллиона долларов США. В сентябре 2019 года ПАО «Плюс Банк» увеличит базовый капитал более чем на 2 миллиарда рублей путем прекращения обязательств по субординированным займам. Норматив достаточности базового капитала составит более 13% при минимальном значении, установленном ЦБ в 4,5%. Прекращение обязательств окажет значительное положительное влияние на величину капитала банка, его структуру и на нормативы достаточности капитала банка, что позволит продолжать развитие бизнеса и усиливать позиции ПАО «Плюс Банк» на рынке», — прокомментировали Банки.ру в пресс-службе Плюс Банка.