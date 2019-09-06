Банк России до конца 2019 года начнет формировать риск-профили кредитных и некредитных финансовых организаций, сообщил в четверг, 12 сентября, заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на Международном банковском форуме в Сочи.

На прошлой неделе совет директоров Центробанка одобрил стратегический документ «Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы» до 2023 года. Опубликован он будет на следующей неделе.

Основная цель этого документа — обеспечение киберустойчивости финансовой сферы, защита прав потребителей финансовых услуг и содействие развитию информационных технологий. Документ определяет ключевые показатели, к которым регулятор будет стремиться.

Два основных показателя для всей финансовой системы: уровень доверия населения к безопасности финансовых услуг и доля объема несанкционнированных операций к общему объему операций.

Первый показатель, пояснил Сычев, будет рассчитываться на основе опросов граждан, второй — на основе отчетов банка, направляемых в ФинЦЕРТ. Одной из основных задач представитель регулятора назвал формирование риск-профилей кредитных и некредитных организаций.

«Риск-профиль — это некая вычисляемая вероятность, которая формируется на основании нескольких показателей. Прежде всего, это несанкционированные операции и показатели операционной надежности», — отметил Артем Сычев. Эту информацию ЦБ получает в виде отчетов банков и исходя из данных ФинЦЕРТ, уточнил он. При этом, по словам Сычева, ЦБ будет интересовать «не сам факт, что у банка что-то случилось, а как на это банк реагирует». На основе этого показателя банк будут относить к определенной риск-группе и принимать меры воздействия при необходимости.

По словам Сычева, отнесение к той или иной группе не будет оказывать влияние на капитал, но окажет — на резервирование по сделкам и условия кредитования на межбанке.