Банк России считает, что переход на эскроу-счета в строительстве проходит «спокойно», никаких катастрофических проблем в связи с этим нет. Об этом журналистам на Международном банковском форуме в Сочизаявила заявила зампред ЦБ Ольга Полякова.



«Мы какой-то катастрофической проблемы не видим. С нашей точки зрения, все идет достаточно спокойно. Говорить о каком-то успехе или неуспехе можно будет говорить только в следующем году», — отметила представитель ЦБ.

В начале сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что на эскроу перешли лишь 30% застройщиков. По данным ЦБ, в 13 уполномоченных банках открыто уже больше 10 тыс. эскроу-счетов.

В рамках проектного финансирования выдано более чем 300 млрд рублей, денег на счетах-эскроу аккумулировано 30 млрд. «Здесь мы каких-то серьезных проблем на стороне банков не видим. Пока видим, к сожалению, не очень хорошую готовность в документации застройщиков», — сказала Полякова.

Напомним, с 1 июля застройщики обязаны были перейти на финансирование строительства через счета-эскроу. Однако исключение было сделано для тех, кто успел возвести объекта на 30% и продать больше 10% площадей. В ЦБ признавали, что переход на эскроу приведет к удорожанию недвижимости и ипотеки.