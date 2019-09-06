Годовая инфляция в августе 2019 года замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле. При этом снизились годовые темпы прироста цен на все три группы потребительской корзины: продукты питания, непродовольственные товары и услуги, говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Центробанка «Динамика потребительских цен».



«Наиболее заметно сократились темпы прироста цен на плодоовощную продукцию (на 4,2 процентного пункта, до 1,3%). Однако динамика цен в этой категории неустойчива и продолжит колебаться из-за смещенной сезонности. В текущем году благодаря теплой весне урожай овощей поступил раньше, чем в прошлом. Годовой темп прироста цен на продукты питания (без овощей и фруктов) замедлился на 0,1 процентного пункта, до 5,4%», — отмечается в сообщении.

По данным регулятора, годовой темп роста цен на непродовольственные товары снизился на 0,1 п.п., до июньского значения (3,5%). Основными причинами стали сохраняющийся сдержанный спрос и эффекты ранее произошедшего укрепления рубля. На столько же замедлилась инфляция на рынке услуг.