Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе – 8%, подавляющее большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график и считают, что ради четырехдневки им придется снижать зарплату и нанимать новых людей, а и то и другое очень плохо — производительность труда упадет, переработок станет больше, выгорание усилится, а трудовая дисциплина ухудшится; не видят никаких недостатков в четырехдневной рабочей неделе лишь 10% работодателей, говорится в опросе портала HeadHunter по просьбе «Ведомостей» .

Также 19% работодателей считают переход на четырехдневную рабочую неделю безоговорочно целесообразным для их компании, 51% респондентов видят основным преимуществом перехода уменьшение выгорания сотрудников, 37% – более эффективное использование рабочего времени, примерно треть – улучшение здоровья сотрудников.

По данным опроса, 49% работодателей не считают целесообразным переход их компании на четырехдневную рабочую неделю. При этом 40% отмели эту возможность сразу, а 9% – после проведения предварительных расчетов. Примерно треть противников перевода их компаний на четырехдневку указывают на то, что придется нанимать новых людей; главный недостаток четырехдневки — необходимость снижения зарплат (так думают 48% респондентов в целом и 56% тех, кто считает переход нецелесообразным), второй по значимости недостаток – снижение производительности труда (38% респондентов в целом и 58% противников перевода их компаний на четырехдневку).

По словам представителей компаний, в последние годы в России во всех отраслях идет сокращение объема работ и сейчас его слишком мало, чтобы обеспечить полную занятость всего экономически активного населения (по данным Росстата, численность населения, занятого в экономике России, в июне 2019 года составляла 71,6 млн человек), в этом году фонд рабочего времени в России составляет 1970 часов в год при 40-часовой рабочей неделе — можно безболезненно сократить фонд рабочего времени до 1700 часов в год для всех категорий трудящихся, только надо сокращать не дни, а рабочие часы.

Также многие сотрудники с невысокими зарплатами, получив дополнительный день отдыха, начнут искать дополнительные заработки, тем более что у них появится три свободных дня — фактически они будут трудиться без выходных, что скажется на их продуктивности.