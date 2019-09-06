Остаток задолженности на 1 сентября 2019 года составляет 690 млрд рублей.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) совокупно вернуло Банку России 152 млрд рублей по открытой кредитной линии, рассказал глава Агентства страхования вкладов Юрий Исаев на Международном банковском форуме в Сочи. Из них 107 млрд было возвращено в 2019 году, уточнил он.
«Пока мы находимся в графике. По плану должны окончательно расплатиться в IV квартале 2022 года», — отметил Исаев.
Остаток задолженности на 1 сентября 2019 года составляет 690 млрд рублей.
Напомним, в 2015 году ЦБ открыл АСВ кредитную линию в размере 820 млрд рублей. В 2017 кредитная линия по просьбе АСВ была увеличена на 210 млрд рублей, а срок погашения продлен на пять лет.
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