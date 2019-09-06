Агентство по страхованию вкладов начнет выплачивать вкладчикам ГринКомБанка страховое возмещение не позднее 26 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

Банки-агенты будут выбраны до 19 сентября.

«Выплаты начнутся агентством не позднее 26 сентября 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации… а также разместит на сайте агентства в сети Интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам. Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 сентября 2019 года», — говорится в сообщении.

АСВ напоминает, что возмещение по вкладам выплачивается агентством вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).