Генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас рассказал в интервью с главным редактором Finversia.ru Яном Артом о роли цифровой трансформации в развитии финансово-банковской сферы, о готовности банков и ИТ-компаний к цифровой трансформации и что дает перестройка бизнес-процессов клиентам банков.

Аркадий Лобас отметил, что банки должны иметь возможность быстро перестраиваться для удовлетворения меняющего клиентского спроса. Компания «ФлексСофт» предлагает цифровое решение для цифрового бизнеса, которое позволяет банку самостоятельно, с минимальным time to market выводить на рынок новые продукты и обеспечивать высокий уровень сервиса.

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О компании «ФлексСофт»:

АО «ФлексСофт» занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики более 27 лет. Программные продукты компании «ФлексСофт»: высокопроизводительная АБС Ва-Банк FXL, ядро и главная книга Core System FXL, единый фронт-офис Front Desk FXL и аналитическое хранилище DataForce FXL входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решения компании отмечены в обзорах Gartner и Forrester. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.