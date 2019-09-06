Адаптер позволяет финансовым организациям получать сведения о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ непосредственно из ФНС, применяя сервисы Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Получение подобной информации стало возможным благодаря появлению в СМЭВ электронного сервиса "Интеграционный модуль заказа госуслуг", с помощью которого можно организовать передачу запросов на получение услуг для указанного пользователя (физического лица) по инициативе и в пользу третьей стороны (банка).

Решение от компании “Кворум” даёт возможность финансовым организациям получать достоверную информацию из Федеральной налоговой службы о платежеспособности потенциальных заемщиков. Его использование совместно с другим продуктом “Кворум” - Адаптером “ПФР. Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета” позволяет поднять на качественно новый уровень механизмы банковского скоринга, снизить риски и увеличить долю потенциально платежеспособных заемщиков.

Благодаря развитому программному интерфейсу Адаптер “ФНС. 2-НДФЛ” может быть интегрирован с АБС от любого производителя и включен в сквозной роботизированный бизнес-процесс. В качестве СУБД может использоваться Oracle, Microsoft SQL, Postgres Pro.

Как правило, к скоринговым процедурам предъявляются высокие требования к уровню доступности, поэтому компания “Кворум” обеспечивают техническую поддержку Адаптера “ФНС. 2-НДФЛ” в режиме 24/7/365.

Источник: Компания «Кворум»