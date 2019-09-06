«А-Клуб придает большое значение участию в социальных и культурных проектах, и мы с большой радостью представляем инновационное шоу «Сны Спящей красавицы». Современность, технологичность, яркость уникального перфоманса созвучны нашему характеру. Мы уверены, шоу подарит незабываемые эмоции и вдохновение публике, и бесспорно станет ярчайшим культурным событием», - комментирует руководитель департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова.

Диана Вишнева: «В любом новом деле важна поддержка единомышленников. Сегодня я благодарю А-Клуб за помощь в реализации российского тура проекта «Сны Спящей Красавицы». Международная команда нашего спектакля — настоящие первопроходцы. Впервые на новом художественном уровне мы объединили танец с современными 3D технологиями и электронной музыкой. Наш спектакль в некоторой степени меняет привычное представление о театре и воплощении движения на сцене, выводя его в виртуальное пространство в живом времени. Во всем этом я вижу общее с идеологией Альфа Банка: смелость, инновационность, взгляд в будущее и возможность увидеть в привычном — новое».

Альфа-Банк на протяжении всей своей истории поддерживает знаковые для современного искусства события. Это фестиваль Alfa Future People в Нижнем Новгороде, который каждый год собирает десятки тысяч людей, крупнейшее современной музыки. В театральном мире банк поддерживал «Гоголь-Центр» в период его становления, большой проект с Кириллом Серебренниковым; организовал первые масштабные гастроли московского театра «Практика» в Перми и Екатеринбурге, выступил партнером международного фестиваля-школы современного искусства «ТЕRRITОRIЯ».

14 и 15 сентября спектакль увидят жители и гости Санкт-Петербурга на сцене «Мариинский-2», 20 сентября его покажут в Москве в «Крокус Сити Холле», далее спектакль отправится на гастроли по регионам России - в Нижний Новгород, Самару, Екатеринбург, Краснодар и другие города. Главную роль принцессы Авроры исполнит Диана Вишнева. Ее партнером станет Марайн Радемакер, солист Штутгартского балета, главный танцор и балетмейстер Голландского национального балета (Dutch National Ballet).

Авторы спектакля представят собственную трактовку одного из самых известных балетных сюжетов. В постановке Sleeping Beauty Dreams создана фантазия на тему, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна. В шоу используются самые современные технологии визуального искусства, объединяющие современный танец, искусство, EDM-музыку и новейшие 3D-цифровые аватары. Сюжет значительно отличается от знаменитого балета Чайковского. Вместо любовной истории авторы написали сценарий о другой Авроре - принцессе собственного внутреннего мира, которая сталкивается лицом к лицу со своей темной стороной. Противодействуя своим внутренним демонам, Авроре приходится выбирать между добром и злом, осознав, что она содержит и то, и другое.

За визуальную часть шоу отвечают Тобиас Греммлер, известнейший в мире дизайнер, работающий с Bjork, художник по костюмам Барт Хесс, сотрудничающий с Lady Gaga, хореограф Эдвард Клюг, художник по свету Лорен Форт. Музыку к проекту создали EDM-пионеры NOISIA/Thijs de Vlieger, которые сотрудничают с такими музыкантами, как Skrillex и deadmau5 и чьи композиции звучат во многих голливудских блокбастерах.