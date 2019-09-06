Большинство россиян (79%) удовлетворены условиями своей работы, но каждый пятый россиянин требует от работодателя возможности пройти диспансеризацию. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в сентябре.



ВЦИОМ выяснял, какие условия труда у россиян и сколько часов они работают. В среднем россияне, назвавшие количество рабочих часов в неделю, трудятся 49 часов в неделю, однако медианное значение количества рабочих часов респондентов — 41 час.



Говоря о характере своей работы, 45% респондентов сообщают, что у них преимущественно сидячая работа. Чаще сидя работают женщины (48%), а также сотрудники, работающие 40—49 часов (51%) и менее 40 часов в неделю (46%). Преимущественно физическая работа у 44% респондентов, таким образом чаще работают мужчины (48%) и сотрудники, трудящиеся 50—59 (48%) и более 60 часов в неделю (50%). Также каждый десятый сообщает, что его работа в равной мере и сидячая, и физическая (8%).

Большинство опрошенных работают на территории работодателя (в организации, в офисе или в цеху) — 70%. Также каждый четвертый россиянин (26%) работает на улице, в разъездах или удаленно.

Рассказывая об условиях труда на основной работе, россияне чаще всего говорят о наличии возможности сделать перерывы для приема пищи (89%), а также о хороших или нейтральных отношениях в коллективе (83%). Также у 70% работающих респондентов есть возможность сделать паузу, отвлечься во время трудового процесса, а 56% могут сделать разминку в рабочее время.



Из трудовых условий, которые не предоставляются, но востребованы работающими респондентами, чаще всего называют возможность пройти диспансеризацию от организации — в этом нуждаются 19% опрошенных. Также каждый седьмой хотел бы иметь возможность сделать физическую разминку (14%), а каждый восьмой — сделать паузу в рабочее время, отвлечься (12%).