В мобильном приложении и web-версии «Почта Банк Онлайн» появилась возможность приобрести облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), следует из релиза Почта Банка.

Финучреждение стало одним из уполномоченных агентов Минфина РФ по продаже этих ценных бумаг, очередной выпуск которых был размещен 2 сентября.

«Все операции с облигациями в мобильном и интернет-приложении осуществляются дистанционно, без посещения отделения, благодаря удаленному счетов через департамент брокерского обслуживания банка ВТБ для клиентов Почта Банка. Функционал был разработан на основе технологии API по открытию и регистрации брокерского счета онлайн. Все документы формируются в электронном виде и подписываются клиентом простой электронной подписью, что гарантирует безопасность и существенно экономит время», — отмечается в сообщении.