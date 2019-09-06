MFO RUSSIA SUMMIT - это крупнейший независимый профессиональный форум о бизнесе, прибыли и технологиях в микрофинансах. На площадке которого встречаются представители все трех СРО, компании и эксперты отрасли, для профессиональной оценки ситуации, обсуждения сценария трансформации отрасли, обмена опытом, идеями и мнениями о возможностях рентабельной работы микрофинансовых организаций (МФО), выбора стратегии бизнеса в перспективе на 2-3 года.

К участию в форуме приглашены представители ЦБ, Минфина, ФНС.

В стратегической сессии будут подняты векторные вопросы отрасли. Также будет представлен рэнкинг компаний по итогам 1-го полугодия 2019.

В управленческой inside–сессии «Микрофинансовый бизнес - стратегии развития vs стратегии выживания» собственники и директора компаний обсудят:

Какие направления в микрофинансировании «выстрелят» в ближайшем будущем?

Какие точки роста остались в микрофинансировании и нужна ли МФО диверсификация доходов?

Как сохранить показатели доходности при действующих «Правилах Х»? Как зарабатывать на рынке PDL?

Выбор управленческой стратегии в разрезе сегментов, ниш, бизнес-моделей и коллабораций

Поиск новых и/или тщательная работа с текущими клиентами?

Клиент: развиваем своего или ищем нового? Стратегия увеличения чека и развития сервисов

Новые идеи и технологии привлечения клиента

Цифровое МФО — во что начать инвестировать? перспективные технологии для МФО в эпоху «цифры»

Трек «Бизнес» - это программа главного зала, которая собирает владельцев и директоров МФО, директоров по развитию, рискам, финансам и маркетингу для обсуждения вопросов и кейсов компаний.

Трек «Технологии» - это пространство, где в формате мастер-классов, product-сессий и демонстраций, будут представлены технологии, подходы, платформы, инструменты, инновационные решения для МФО.

Трек «Бухгалтерия» - 8-часовая практическая программа для бухгалтеров и финансовых директоров МФО.

Тема №1: Новый порядок расчета экономических нормативов микрофинансовыми организациями.

Тема №2: Новое в порядке бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ микрофинансовыми организациями.

Организатор саммита – компания Conglomerat. Сайт форума: www.mfi-forum.ru