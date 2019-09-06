Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о махинациях коммерческой фирмы «СоцАгроФинанс» с деньгами пенсионеров в Москве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Уточняется, что в среду на федеральном канале был показан сюжет о том, что десятки московских пенсионеров были обмануты фирмой «СоцАгроФинанс». Согласно сюжету, за вложенные деньги фирма обещала им прибыль до 40% годовых. Отмечается, что деньги вкладчиков шли на развитие крестьянско-фермерского хозяйства в Тверской области, которое, по утверждению очевидцев, успешно функционирует. Подчеркивается, что проценты по вкладам люди не получают уже несколько месяцев.

«Председатель СК России поручил ГСУ СК России по городу Москве организовать процессуальную проверку по приведенным в сюжете фактам. В рамках проверки будут тщательно изучены финансовые схемы, по которым привлекались денежные средства, проверена законность инвестирования», — сказала Петренко, которую цитирует пресс-служба ведомства.

По словам Петренко, следователи установят, были ли признаки мошенничества или иных преступлений против собственности в данном случае, а также виновных в этом.