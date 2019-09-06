Россельхозбанк снизил процентные ставки в рамках ипотечной акции «Мечты сбываются» до 8,9% годовых c первоначальным взносом 20% и более, говорится в сообщении кредитной организации. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.

Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования — до 30 лет. Ипотечная ставка 8,9% годовых действует при приобретении объекта недвижимости на первичном рынке у ключевого партнера банка при сумме кредита от 3 млн рублей.

Акция «Мечты сбывается» действует до 01 октября 2019 года включительно.