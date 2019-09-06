Пользователи устройств на базе macOS столкнулись с около 6 млн фишинговыми атаками за первое полугодие 2019 года. На корпоративных пользователей пришлось 12% атак, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Россия вошла в десятку самых атакуемых фишерами стран. По мнению экспертов, при сохранении такой динамики к концу года показатель может превысить 16 млн.

Чаще всего фишинговые страницы похожи на банковские сервисы (почти в 40% случаев). Каждая пятая — имитация известного глобального интернет-портала, каждая восьмая — социальной сети.

Также с каждым годом количество фишинговых страниц, имитирующих официальные страницы Apple или просто эксплуатирующих бренд, растет на 30—40%. За первое полугодие 2019 года обнаружено более 1,6 млн атак, прикрывающихся брендом Apple. Основная цель мошенников в этом случае – кража Apple ID.