Банк России установил официальные курсы валют на 12 сентября.

Курс доллара снизился на 0,7 копейки, составив 65,4321 рубля (65,4393 рубля на 11 сентября). Курс евро снижен на 7,9 копейки до 72,224 рубля (72,3039 рубля на 11 сентября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 65,36 рубля (минус 6 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 72,07 рубля (минус 21 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 65,32—65,5 рубля за доллар и 72,03—72,33 рубля за евро.