Самым популярным розничным финансовым продуктом сегодня являются карты для получения пенсии, зарплаты или стипендии (их используют 71% россиян, 34% опрошенных — держатели дебетовых карт, полученных при открытии счета в банке, 21% — кредитных карт. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

Всего 88% россиян пользуются различными финансовыми услугами. Из них мобильный банк используют 53% россиян, интернет-банк — 30%.

Каждый пятый россиянин (22%) выплачивает потребительский кредит, 7% — ипотеку, 5% имеют кредит на автомобиль.

Меньшее число россиян проявляют интерес к сберегательным продуктам: у 13% открыт текущий счет в банке, 12% оформили срочный банковский вклад, 3% арендуют банковские ячейки.