Граждане, которые присоединятся к новой системе добровольных пенсионных накоплений, смогут управлять своими взносами, в частности выбирать размер платежей и приостанавливать их, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Минфин ранее разработал и направил на согласование в Минтруд законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» (ГПП), направленный на создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан.

«В рамках этой системы человек будет полностью управлять своими взносами и без всяких там уведомлений просто взять и перестать платить может. То есть сегодня хочу, а завтра не хочу. Это будет полное право человека», — пояснил Моисеев. И, например, в случае потери работы, по его словам, человек сможет не платить взносы до тех пор, пока ее не найдет.

«То есть здесь гибкость будет абсолютная, и право человека выбирать любые в этом смысле уровни, на любом этапе, причем менять вверх-вниз и размер платежей, взносов. Ограничивается только предельный размер налоговых вычетов — это 6%, как мы и говорили», — добавил Моисеев.

Предполагается добровольное присоединение к ГПП. Отвечая на вопрос об условиях выхода из этой системы и возможности получения средств, замминистра сказал, что, во-первых, это выход на пенсию, а во-вторых, если человек окажется, например, в тяжелой жизненной ситуации. При этом должен быть решен вопрос контроля в подобных случаях, в частности, это касается медицинских показаний, чтобы не было поддельных справок.