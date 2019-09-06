Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо навести порядок в сфере обращения с личными данными, поскольку там много нарушений.

«Такая тема, как личные данные, — это действительно очень тонкая история. Их собирает кто угодно, и, казалось бы, это все в благих целях, а, на самом деле, что с этим происходит, одному богу известно. Очень часто это просто злоупотребление конкретными правами», — сказал председатель правительства в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Глава Кабинета министров уверен: «В этом плане нужно наводить порядок».