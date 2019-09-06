Локо-Банк снизил ставки по двум рублевым вкладам. Проценты по вкладам «Золотой доход» и «Добрые проценты» начисляются по периодам.

Так, по вкладу «Золотой доход» средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения на 1100 дней составит 4,84% (вместо 4,95%), а на 200 дней — 6,25% (вместо 6,5%). Доходность депозита на 100 дней не изменилась и составляет 6% годовых. При досрочном расторжении договора по вкладу на 1100 дней проценты за полные расчетные периоды сохраняются. Пополнение предусмотрено для срока 1100 дней.

По вкладу «Добрые проценты» (на 400 дней) процентная ставка за полный срок размещения составит 7,3% годовых (вместо 7,6%). Депозит можно пополнять. Также 0,035% от суммы вклада на день выплаты процентов перечисляется в адрес Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Минимальная сумма вкладов — 50 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.