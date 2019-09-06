Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании поддержал законопроект о введении электронных трудовых книжек в России.

«Мы не меняем порядок и положения Трудового кодекса, мы адаптируем электронные процедуры и позволяем Пенсионному фонду запустить электронную трудовую книжку. Мы познакомились с замечаниями, которые, в том числе, отрабатывал комитет. Порядка 16 замечаний, мы готовы практически все учесть», — сказал замглавы Минтруда Всеволод Вуколов, представляя законопроект на заседании комитета.

Председатель комитета Ярослав Нилов сообщил, что представленные замечания нужно учесть ко второму чтению законопроекта, и рекомендовал одобрить документ для рассмотрения в первом чтении.