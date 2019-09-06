Расходы россиян на сотовую связь за год выросли на 11%, дороже всего услуга обходится жителям Волгограда и Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные исследования «Яндекс.Деньги», которое компания распространила через пресс-службу.



Аналитики компании изучили траты пользователей на повседневные услуги за восемь месяцев этого года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом прошлого года.

«Расходы пользователей на домашний Интернет и сотовую связь выросли за год на 9% и 11% соответственно. Платное телевидение и онлайн-кинотеатры стали еще доступнее — средний чек за эти услуги уменьшился почти на 13%. А вот за ЖКУ россияне платят примерно столько же, сколько и годом раньше», — подсчитали аналитики.

Средний чек за мобильную связь составляет по стране 344 рубля. Больше всего на эту услугу тратят в Волгограде и Санкт-Петербурге — в среднем по 671 и 541 рублю соответственно. В Москве средний чек ниже — 444 рубля, а самый маленький он в Омске — 238 рублей.

По данным компании, сильнее всего средний платеж за сотовую связь вырос за год в Волгограде и Челябинске — на 57% и 46% соответственно. А уменьшился этот показатель только в Красноярске (на 14%) и Казани (на 16%).