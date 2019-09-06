Верховный суд отправил на новое рассмотрение спор «Росгосстраха» с бывшим гендиректором «Капитал Перестрахование» («Капитал Ре») Дауром Джениа на 827,6 млн рублей, рассказала РБК вице-президент «Росгосстраха» по правовым вопросам Наталья Чельцова.

«Капитал Ре» входит в состав «Росгосстраха», но компания оспаривает сделки, заключенные ее руководством незадолго до продажи страховщика банку «Открытие». «Росгосстрах» считает эти сделки выводом активов или попыткой их вывести. Как следует из материалов дела, «Капитал Ре» передала 100% сети поликлиник «Медис» компании бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова («РГС Мед-Инвест») за 2,89% в «Мед-Инвесте». Стоимость сети составляла 1,12 млрд рублей, а цена почти 4% «Мед-Инвеста» — 106 млн рублей. Так, ущерб «Росгосстраха» составил 827,6 млн рублей, считает истец.

Постановление суда «демонстрирует, что нарушения и злоупотребления, допущенные бывшим руководством «Росгосстраха», не останутся без должного внимания судебных органов», прокомментировал адвокат входящей в «Альфа-Групп» компании A1 Кирилл Ермоленко.

Также претензии у нового руководства «Росгосстраха» вызывают несколько сделок суммарно почти на 1,5 млрд рублей. Кроме спора о стоимости «Медис» речь идет о покупке «Капитал Ре» облигаций «РГС-Недвижимости» за 481 млн рублей, а также о сделке по покупке евробондов «Открытия» у «дочки» «РГС-Жизни» на 59 млн рублей.

Ранее совладелец Альфа-Банка Петр Авен попросил президента России Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова. Он указывал на «очевидный характер допущенных злоупотреблений, убыточность и незаконность совершенных бывшим руководством «Росгосстраха» сделок» и жаловался на то, что суды, «игнорируя основы законодательства и обстоятельства дел», отказывают в исках.