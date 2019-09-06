Интерпромбанк приступил к запуску платформы по выдаче и обслуживанию кредитов и банковских гарантий корпоративным клиентам, говорится в сообщении кредитной организации. Разработчиком системы является компания GreenData.

Платформа позволит упростить процесс и автоматизировать предоставляемые услуги, что будет способствовать повышению уровня прозрачности процесса. Таким образом банк планирует сократить затраты на всех этапах кредитного процесса и снизить операционные риски.