Группа PSA и Группа Росбанк расширяют сотрудничество в России, направленное на усиление развития бизнеса обеих компаний. Русфинанс Банк, один из лидеров на рынке автокредитования в России и дочерняя компания Группы Росбанк, будет финансировать дилеров Peugeot, Citroën и Opel в России, а также предоставлять розничное финансирование для клиентов Peugeot, Citroën и Opel в сотрудничестве с Росбанк Лизинг.

«Это соглашение является ключевым для реализации амбициозных планов Группы PSA в России. Партнерство с Русфинанс Банком и компанией Росбанк Лизинг позволит предлагать конкурентоспособные условия дилерам и клиентам брендов Peugeot, Citroën и Opel в России», - заявил Пол Уиллокс, старший вице-президент Группы PSA, директор региона Евразия.

«Мы рады объявить о сотрудничестве в новом формате между двумя нашими компаниями с французскими корнями. Эта сделка полностью соответствует нашей стратегии развития в сфере автокредитования. Русфинанс Банк, входящий в Группу Росбанк, готов предоставить финансирование складов дилеров, а также конкурентные розничные кредитные предложения и высококачественное обслуживание клиентам Группы PSA, поскольку у нас есть большой опыт в данной сфере. Уверен, что это соглашение окажет положительное влияние на бизнес обеих Групп», - сказал Сергей Озеров, председатель правления Русфинанс Банка.