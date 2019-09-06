Современным банкам для развития необходимо отказываться от классических стратегий развития в пользу трансформации в технологические компании и экосистемы, сообщил в среду глава Сбербанка Герман Греф на открытой лекции в Новосибирске.

«Существует спрос на радикальную трансформацию банков в экосистемы и технологические компании. Мы для себя приняли самое радикальное решение — первые в мире мы утвердили концепцию построения экосистемы», — сказал Греф.

Он рассказал, что два года назад после презентации Сбербанком данной концепции для акционеров в Лондоне их акции выросли на 4,5%. Акции одного из крупнейших банков США, который в то же время представлял классическую стратегию развития, упали на 2,5—3%.