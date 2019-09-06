Глава Сбербанка Герман Греф не исключил, что до конца года крупнейший российский банк еще раз незначительно снизит ставки по ипотечным кредитам.

«Мы не так давно снизили ставки. Не могу сказать дату, но думаю, что до конца года вполне возможно, что еще будет небольшое снижение», — сказал Греф журналистам в Новосибирске, отвечая на вопрос о возможном понижении ставок по ипотеке после последнего снижения ключевой ставки ЦБ.