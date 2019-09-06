Госдума считает необходимым выработать стратегию движения к сокращенной рабочей неделе и может разработать соответствующие законопроекты по итогам широкой дискуссии. Об этом в среду заявил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя предложение о сокращении рабочего времени, высказанное главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«Государственная дума также считает необходимым выработать на основании общественного консенсуса стратегию движения в этом направлении. Возможно в ближайшее время проведение обсуждения с участием всех сторон социального партнерства (правительства, профсоюзов и работодателей) вопросов развития трудового законодательства РФ, улучшения условий труда граждан нашей страны, увеличения количества оплачиваемого свободного времени и по результатам дискуссии подготовить соответствующие законопроекты», — сказал Володин.

По его мнению, в условиях роботизации и информатизации количество рабочего времени будет меняться. «Передовые страны уже идут в этом направлении. Один из вариантов — постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю. Другой вариант — меньшее количество рабочих часов каждый день», — уточнил он, отметив важность того, чтобы и профсоюзы, и работодатели высказали свою заинтересованность в обсуждении вопроса.

Спикер Госдумы также подчеркнул необходимость законодательной защиты прав дистанционных работников. «Перед нами встает задача защитить права работников, которые трудятся дистанционно и не имеют постоянного рабочего места у того или иного работодателя. Эти работники могут жить на Дальнем Востоке, а их работодатель — находиться в Москве. Защита их прав и интересов требует серьезных законодательных изменений», — заключил Володин.



Ранее в среду премьер-министр РФ в ходе общения с представителями бизнес-сообщества выступил за модернизацию трудового законодательства. Он назвал переход к четырехдневной рабочей неделе «вопросом будущего», добавив при этом, что для некоторых профессий оно может наступить «хоть завтра». Как подчеркнул глава Кабмина, возможный переход к сокращенной рабочей неделе не должен сопровождаться снижением заработной платы.

