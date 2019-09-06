Глава Минкомсвязи России Константин Носков считает чрезмерно завышенными штрафы за отказ хранить персональные данные на территории РФ, предусмотренные законопроектом, принятым Госдумой в первом чтении. Об этом министр заявил в среду журналистам.



Госдума во вторник приняла в первом чтении внесенный группой депутатов законопроект, предусматривающий максимальный штраф в размере 18 млн рублей за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян, а также дополнительные санкции для поисковых интернет-сервисов и владельцев мессенджеров.

«Я считаю, что штрафы несопоставимо велики, сейчас предлагаемые. Нужно все это еще проработать и обсудить», — сказал Носков, отметив, что Минкомсвязь планирует сформулировать свою позицию по доработке принятого законопроекта. «Естественно, мы будем писать в правительство <...> проект правительственного отзыва. Он будет с пожеланиями еще поработать над законопроектом», — добавил он.