Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Национальный Стандарт» на уровне «ruBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций при удовлетворительном качестве активов, удовлетворительной оценкой корпоративного управления, приемлемой ликвидной позицией, а также адекватной оценкой достаточности капитала», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, банк имеет умеренно высокий запас капитала для текущего риск-профиля (Н1.0=24,5%; Н1.1=Н1.2=11,4%; буфер абсорбции убытков позволяет выдержать полное обесценение 12% подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов достаточности капитала на 1 июля 2019-го).

Ссудный портфель формирует 56% валовых активов банка «Национальный Стандарт», он представлен преимущественно ссудами, выданными корпоративным клиентам (97% ссудного портфеля на 1 июля 2019-го, порядка двух третей из которых формируют кредиты МСБ).

