Банк России предложил профессиональному сообществу проанализировать действующую нормативно-правовую базу по регулированию финансового рынка, чтобы выявить утратившие актуальность или избыточные нормы. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Правительством РФ запущен масштабный проект «регуляторной гильотины» по верификации норм действующего регулирования, в том числе появившихся в течение нескольких десятилетий. Однако этот проект не может быть отнесен к финансовому рынку, поскольку сфера его регулирования формировалась по большей части в последние два десятилетия. При этом, учитывая скорость развития отрасли, и в финансовом регулировании могут встречаться нормы, создающие неоправданную нагрузку на участников финансового рынка», — отмечается в сообщении.

При пересмотре нормативно-правовой базы ЦБ намерен отталкиваться от инициатив профессионального сообщества. Рассматривать предложения будет специально созданная рабочая группа, а их предварительную оценку проведут в подгруппах по всем основным видам деятельности на финансовом рынке.

Сбор инициатив и их первичный анализ, а также методологическую поддержку подгрупп осуществляет Аналитический центр «Форум».

«Априори мы готовы выслушать все обоснованные предложения рынка. При этом в подгруппах состоится предварительное обсуждение, как отмена или модификация нормативного регулирования повлияет на доступность, конкуренцию и доверие на финансовом рынке, а также издержки его участников и потребителей финансовых услуг», — прокомментировал проект первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов.

Ожидается, что основной пакет предложений по изменению и актуализации норм регулирования будет сформирован к концу 2019 года.