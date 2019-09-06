По словам председателя правления Банка ЗЕНИТ Олега Машталяра, в течение ближайших двух месяцев банк завершит интеграционные процессы и 15 ноября начнет работу по одной банковской лицензии. «В результате присоединения банков группы под единым брендом «Банк ЗЕНИТ» мы повысим эффективность управления и увеличим рентабельность бизнеса. Объединенная база трех банков превышает 450 тыс. физических лиц, 27 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. И это основа, с которой мы продолжим наращивать бизнес в регионах нашего присутствия», — отметил Олег Машталяр.

В Республиках Татарстан и Чувашия объединенная структура Банка ЗЕНИТ будет насчитывать 22 офиса, в том числе в городах Альметьевск, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск. Сеть офисов Банка ЗЕНИТ в результате интеграции увеличится на 14 подразделений в Липецкой и Белгородской областях.

Клиенты смогут продолжить обслуживание в привычных офисах, им станет доступна оптимальная линейка продуктов и услуг, которая будет конкурировать с лучшими предложениями на рынке. Кроме того, процессы взаимодействия внутри банка после интеграции станут быстрее и качественнее, что скажется на уровне сервиса и удовлетворения клиентов от обслуживания в банке.

Поэтапный процесс интеграции дочерних банков был запущен в сентябре 2018 года в рамках реализации трехлетней стратегии трансформации бизнеса Банковской группы ЗЕНИТ. К середине 2020 года в объединенный Банк, помимо АК «Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк», также войдут ПАО «Спиритбанк» и АО Банк ЗЕНИТ Сочи. Присоединение банков проходит под слоганом – «Надежность на общем основании» – отражает стремление банка к лучшим практикам управления финансовой организацией федерального масштаба с поддержкой ключевого акционера – одной из крупнейших российских нефтяных компаний – ПАО «Татнефть».