Банк «Солидарность» понизил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Солидарность» (от 15 тыс. рублей) составит 6,5—6,7% (ранее — 6,8—7%), а «Инвестиционный» (от 30 тыс. рублей) — 8—8,5% годовых (прежде — 9—9,5%). Срок депозитов — 181 и 395 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Классический Плюс» (от 10 тыс. рублей на 181, 395 и 540 дней) открывается под 6,25—6,75% (ранее — под 6,5—7,3%), а «Классический» (от 200 долларов или евро на 181, 395, 750 и 1100 дней) в долларах — под 1,1—2,3% (вместо 13—2,6%), в евро — под 0,05—0,3% годовых (вместо 0,05—0,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Пенсионный депозит» (от 1 тыс. рублей на 395 и 540 дней) оформляется под 6,5—6,8% годовых (прежде — под 7—7,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Ваш выбор» (от 30 тыс. рублей, 500 евро на 181, 395 и 540 дней в рублях и на 181, 395, 750 и 1100 дней в евро) в рублях открывается под 5,5—6,65% (ранее — под 5,65—7%), в евро — под 0,01—0,2% годовых (вместо 0,01—0,4%). В долларах процентные ставки не изменились с составляют 0,5—1,6% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады, кроме «Инвестиционного» и «Классического», можно пополнять.