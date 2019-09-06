В Татарстане в январе-июне объем инвестиций в основной капитал составил 221,26 млрд рублей. Это на 5% меньше, чем в первом полугодии 2018 года, следует из материалов Татарстанстата, с которыми ознакомился TatCenter .

Наибольшая доля инвестиций пришлась на здания и расходы по улучшению земельных участков — 35,1%. На втором месте вложения предприятий в жилые здания и помещения — 30,7%, на третьем — в оборудование, доля которых в структуре инвестиций в основной капитал составила 25,8%. Без учета инвестиций малого бизнеса в структуре вложений 32,5% средств — привлеченные деньги, 67,5% — собственные средства компаний. Доля собственных средств в структуре вложений за год сократилась на 8,8 п.п.

По объемам инвестиций в основной капитал в январе-июне 2019 года Татарстан находился на первом месте среди регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Башкортостан — 105,6 млрд рублей., на третьем Пермский край — 103 млрд рублей.