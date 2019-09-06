В Татарстане предприятия и организации должны банкам по кредитам и займам 1,08 трлн рублей по итогам первого полугодия. Уровень просрочки составил 2,4%, просроченная задолженность превысила 26 млрд рублей, сообщает TatCenter .

«Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по республике на 1 июля 2019 года составила 1 082 931 млн рублей, в том числе просроченная — 26 366,8 млн. Это 2,4% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам. На 1 июня 2019 года уровень просроченной задолженности составлял 0,3%, на 1 июля 2018 года — 0,2%», — сообщили в Татарстанстате.

В целом долги бизнеса в Татарстане на 1 июля превысили 2 трлн рублей.