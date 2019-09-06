Управляющая компания (УК) «Альфа-Капитал» сообщает о финализации переговоров по сделке покупки УК «КапиталЪ Управление активами» и трех интервальных паевых инвестиционных фондов (ИПИФ) с суммарными активами около 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении «Альфа-Капитала».

Сделка вписывается в стратегию планомерного наращивания активов УК «Альфа-Капитал» под управлением в категории крупных состоятельных инвесторов. Другой стратегический аспект – наращивание в «Альфа-Капитале» направления бизнеса, экспертизы, персонала, связанного с развитием персональных фондов и альтернативных инвестиций.

Также «Альфа-Капитал» планирует провести ребрендинг приобретаемой компании. Работа новой УК будет ориентирована на управление активами крупных состоятельных клиентов, персональными фондами, развитие альтернативных классическому фондовому рынку инструментов.