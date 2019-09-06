Правительство готово поддержать законопроект по распространению системы страхования вкладов на отдельные категории юрлиц и физлиц, если новация не окажется слишком дорогой для Фонда страхования вкладов. В АСВ уверены, что влияние новации будет незначительным, а в банках же опасаются, что принятие закона существенно увеличит их взносы в фонд, сообщает «Коммерсант» .

Согласно документу, право на страховое возмещение в 1,4 млн рублей планируется предоставлять садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, товариществам собственников жилья, гаражным и гаражно-строительным кооперативам, жилищным и жилищно-строительным кооперативам, казачьим обществам, общинам коренных малочисленных народов РФ, религиозным организациям, некоммерческим организациям — исполнителям общественно полезных услуг. Также граждане в течение трех месяцев с момента продажи недвижимости будут иметь право на страховое возмещение до 10 млн рублей.

Минфин хотел бы видеть, как повлияет принятие законопроекта на Фонд страхования вкладов, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что официальный отзыв правительства на законопроект пока не поступал.

В АСВ поддерживают принятие законопроекта. «Потенциальные страховые выплаты не потребуют дополнительных финансовых затрат и могут быть обеспечены за счет текущих поступлений в фонд», — пояснили в АСВ.

В банках отметили, что увеличение лимитов по физлицам может негативно сказаться на кредитных организациях, проводящих сделки на рынке недвижимости — нагрузка на банки с точки зрения взносов в Фонд страхования вкладов может вырасти чрезмерно при небольших выплатах страхового возмещения.