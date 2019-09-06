«Тинькофф Бизнесе» запускает услугу инкассации для малого и среднего бизнеса, которую можно оформить в личном кабинете, говорится в сообщении кредитной организации.

Клиенты смогут заказать как регулярную инкассацию, так и разовую. Стоимость услуги составит от 0,3% от общей суммы инкассации и будет зависеть от тарифа обслуживания. Сейф-пакеты будут предоставляться предпринимателям и компаниям бесплатно.

Оформить заявку на инкассацию можно в личном кабинете на Tinkoff.ru, где нужно указать данные по каждому магазину или торговой точке. Также клиенты «Тинькофф Бизнеса» могут сами выбрать дату и время приезда инкассаторов.