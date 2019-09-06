Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года. В предыдущие годы подорожание с января по август было в пределах от 2 до 19%. При этом средняя стоимость билета экономкласса в расчете на 1000 км пути в годовом выражении выросла на 18,3%.

В Росстате пояснили, что в августе стоимость билетов всегда находится на пике. После они дешевеют вплоть до декабря. Так, авиапутешествие внутри России в октябре обойдется на 15–34% дешевле, чем в августе в зависимости от сервиса бронирования, полет за рубеж — на 3–15%.

По словам экспертов, увеличение стоимости авиабилетов в этом году –– следствие роста издержек авиакомпаний на протяжении нескольких лет, в том числе резкого скачка цен на топливо в 2018-м. ФАС отслеживает ситуацию с ценами на авиатопливо по жалобам авиакомпаний, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там признали, что по стоимости авиакеросина есть серьезные вопросы, меры будут приняты.

У ЦБ, по мнению экспертов, есть три краткосрочных варианта действий: согласиться с ростом цен, сократить каким-то образом издержки или компенсировать возникающую разницу за счет субсидий и иных мер господдержки. При этом в долгосрочной перспективе необходимо выравнивать конкурентную среду: увеличивать субсидирование региональных и местных перевозок и уходить от «плоских» тарифов на магистральных линиях.

В Минфине сообщили, что Минтранс пока не обращался к ним с предложением о дополнительных субсидиях для авиаперевозчиков.