ПАО «Центральный телеграф» (ЦТ, «дочка» «Ростелекома») продало принадлежащие ему помещения в историческом здании центрального телеграфа в центре Москвы группе компаний О1, сообщил РИА Новости источник в ЦТ.



«Помещения, принадлежащие «Центральному телеграфу» в здании по адресу Москва, Тверская улица, дом 7 общей площадью 35,2 тысячи квадратных метров и прилегающая к нему парковка проданы группе компаний О1 за 3,5 миллиарда рублей (с учетом НДС)», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подписание договора купли-продажи состоялось во вторник вечером. Комментарии в пресс-службе «Центрального телеграфа» и «Ростелекома» пока получить не удалось.

Помещения «Центрального телеграфа» были выставлены на продажу в начале июня 2019 года по стартовой цене 3,5 млрд рублей. Прием заявок завершился 6 сентября, а сами торги должны были пройти 10 сентября на торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Однако на участие в аукционе была подана лишь одна заявка — от ООО «Центральный телеграф», зарегистрированного 30 июля 2019 года.

«Поскольку на открытый аукцион была подана одна заявка, договор купли-продажи заключен с единственным участником», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что сделка проведена с участием консультанта по привлечению потенциального покупателя на актив — PwC.

В настоящий момент портфель недвижимости «Ростелекома» насчитывает около 20 тыс. объектов общей площадью более 8 млн кв метров. Ранее в Москве уже проданы офисные здания на Зубовской площади, 1-й Тверской-Ямской улице, в Никитском переулке и другие объекты.

