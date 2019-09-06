В январе-июне на покупку товаров и оплату услуг у жителей республики ушло 86% всех средств, на обязательные платежи — 12,1%. Это соответственно на 0,9 и 1 процентный пункт больше, чем в первом полугодии 2018 года. Рост сбережений составил лишь 1,9% против 3,8% годом ранее.

Расходы жителей Татарстана в первом полугодии превысили 748 млрд рублей, сообщает TatCenter .

В январе-июне реальные располагаемые денежные доходы населения в РТ за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, сократились на 0,9%.