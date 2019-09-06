Россельхозбанк скорректировал условия по программам потребительского кредитования. Так, увеличена минимальная сумма программы «Рефинансирование» , получить кредит теперь доступно от 30 тыс. рублей на срок от шести месяцев до семи лет. Максимальная сумма осталась без изменений — 3 млн рублей. Процентные ставки зависят от категории заемщика — 10,9% для прочих клиентов (максимальный срок программы до 5 лет), 10,4% для зарплатных и «надежных» клиентов банка, 9,9% для работников бюджетной сферы (в том числе получающих зарплату на карту банка). Условия действуют при оформлении личного страхования, в случае отказа надбавка составит 4,5 п. п.

Кредитная программа для пенсионеров (максимальный возраст — 75 лет на момент наступления срока окончательного возврата кредита) также теперь доступна от 30 тыс. рублей и увеличена максимальная сумма кредитования до 1,5 млн (ранее 500 тыс.) рублей на срок от шести месяцев до семи лет. Процентная ставка устанавливается в диапазоне от 9,9% до 11,9% годовых и зависит от категории заемщика, срока и суммы финансирования. При отказе от личного страхования ставка увеличивается на 4,5—5 п. п.

По кредитам без обеспечения для прочих заемщиков и бюджетников финансирование доступно от 30 тыс. до 3 млн рублей на срок от шести месяцев до семи лет. Процентная ставка зависит от категории заемщика, суммы и срока финансирования — диапазон варьируется от 9,9% до 15,9% годовых с учетом личного страхования, в случае отказа надбавка составит 4,5 п. п.

«При подаче заявки через системы дистанционного банковского обслуживания «интернет-банк», «мобильный банк» или официальный сайт банка до 01.02.2020 (включительно) действует льготная ставка, конкретный размер скидки от базового значения зависит от категории заемщика», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

Продлена акция «Хорошая история» до 01.02.2020 года. В рамках программы можно получить от 30 тыс. до 3 млн рублей на срок от 6 месяцев до 7 лет по ставке от 9,9% до 12,9% в зависимости от желаемой суммы финансирования при условии личного страхования (+4,5 п. п. в случае отказа). Воспользоваться предложением смогут только заемщики с положительной кредитной историей.