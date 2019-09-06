К массовому запуску оплаты покупок через СБП опция возврата средств появится.
Конфигурация Системы быстрых платежей (СБП) сейчас не позволяет отменять операции и, соответственно, автоматически делать возврат средств, но магазины могут совершить возврат другими способами, а в перспективе – перечислять деньги как отдельную операцию, рассказали «Ведомостям» участники рынка.
Это вопрос доработок, и сложностей он не ждет: по сути, оплата через СБП – это перевод со счета клиента на счет продавца, а вернуть деньги можно обратным переводом – для этого СБП не требуется. В СБП не предусмотрен автоматический возврат, но его банк перечисляет деньги иными способами, для этого компании достаточно запросить это через письмо в интернет- или мобильном банке, говорят эксперты.
По их словам, покупатели, как правило, рассчитывают получить деньги при возврате товара в том формате, в котором была оплачена покупка, и важно, чтобы СБП поддерживала все сценарии расчетов с покупателями, к тому же согласно указанию ЦБ продавец может отдать стоимость возвращенного товара из кассы наличными только в том случае, если товар был также оплачен наличными. Вопрос с возвратами в СБП лежит не в технической, а в законодательной плоскости, на этапе пилота сеть будет использовать существующие механизмы возврата средств за товар и, возможно, скоро появятся нормативные документы для возвратов через СБП, поясняют эксперты.
Представители ЦБ и Национальной системы платежных карт (НСПК; операционный центр СБП) обещают, что к массовому запуску оплаты покупок через СБП опция возврата средств появится: изменений нормативных актов не потребуется, добавляет представитель регулятора; в ближайшее время функция возврата будет реализована, ее необходимость обсуждалась с НСПК еще на старте пилота, ждет представитель «Детского мира», где тестируют оплату по QR-коду.
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