Представитель НПФ «Будущее» и судья Екатерина Иванова сообщили в арбитражном суде Москвы, что Промсвязьбанк заключил мировое соглашение в деле по иску ПСБ, в котором он требовал признать незаконными сделки по выходу трех негосударственных пенсионных фондов — «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» (с марта присоединен к НПФ «Сафмар») — из капитала банка накануне объявления о его санации.

«В суд поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения», — сказала судья Иванова. Эту информацию подтвердил представитель ответчиков.

Мировое соглашение заключили пять ответчиков из шести – НПФ «Будущее», НПФ «Сафмар», а также их управляющие компании – «УК Управление инвестициями», «Ай Кью Джи Управление активами», «И Джи Капитал Партнерс». Еще один ответчик — нидерландская компания Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали ПСБ, в соглашении не участвует.

В своем иске ПСБ также требовал применить последствия недействительности сделок путем взыскания с ответчиков более 16 млрд рублей. Условия мирового соглашения пока не оглашались, заседание по делу продолжается.