Банки реабилитировали более 15 тыс. отказников по антиотмывочному законодательству, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на встрече с бизнес-объединением «Деловая Россия». Регулятор отмечает, что до разбирательств на уровне межведомственной комиссии дошло значительно меньшее число жалоб, и считает это показателем работы механизма, пишет «Коммерсант» .

При рассмотрении межведомственной комиссией ЦБ дел примерно 45% решений принимается в пользу бизнеса, 55% — в пользу банков, отметил Мамута.

При выявлении клиентов, которым отказывается в обслуживании из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, банки направляют информацию о них в Росфинмониторинг. Он обрабатывает полученные данные и передает их в ЦБ, а тот в агрегированном виде пересылает их банкам. Однако, как пояснили в банках, в Росфинмониторинг попадают сведения лишь о клиентах, которые соответствуют жестким требованиям внесения в список, а черные списки, формируемые самими банками, значительно больше.

По информации собеседников издания, в в черных списках клиентов находится до 1 млн банковских отказников. Около 420 тыс. клиентов — это физлица, остальная часть — индивидуальные предприниматели и юрлица.

По мнению экспертов, 15 тыс. реабилитированных — это очень мало. Банкиры отмечают, что хотя и реабилитируют своих клиентов, но считают, что механизм нуждается в дополнительной проработке.