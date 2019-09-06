Интернет-магазин Ozon начал доставлять заказы «до двери» по всей России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.



В конце июля Ozon первым в России запустил в тестовом режиме доставку заказов до двери, то есть по желанию клиента курьер Ozon мог оставить посылку в подъезде жилого дома или у консьержа. Изначально данной услугой могли воспользоваться только клиенты компании из Москвы. Услуга работает для предоплаченных заказов стоимостью до 30 тыс. рублей, в которых нет свежих продуктов и товаров для здоровья, уточнили в компании.

«Интернет-площадка протестировала услугу доставки «до двери» на московских пользователях и открывает сервис для клиентов в регионах – им могут воспользоваться в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сочи, Челябинске, Волгограде, Уфе, Перми, Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Липецке, Саратове, Самаре, Ярославле и Твери», — рассказали в пресс-службе компании.

Говоря о результатах эксперимента в Москве, в Ozon отметили, что сервис быстро вышел на объемы более 500 заказов в сутки. За месяц более четверти клиентов воспользовалась услугой повторно. Средний чек заказов с доставкой до двери составил — 3,2 тыс. рублей, что на 15% больше среднего чека в Ozon. Чаще всего в заказах, доставляемых до двери, встречались товары для дома, косметика и продукты питания с длинным сроком хранения.

«Наш экспериментальный сервис критиковали скептики, но за полтора месяца тестирования не было ни одной ситуации, когда посылка не дождалась бы клиента. Это отличный знак для российского рынка e-commerce — клиенты готовы пробовать новые услуги, и очевидно, им нравится все, что делает онлайн-покупки еще удобнее. Определенно, наши эксперименты способствуют формированию привычки делать в онлайн все покупки», — прокомментировал директор по инфраструктуре и сервисам доставки в Ozon Нил Спикетт.